26.05.2025

Смотреть онлайн Гжегож Маруд - Oskar Jadach 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Гжегож МарудOskar Jadach . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 05:20 по московскому времени .

МСК
Настольный теннис - Элит-серия
Гжегож Маруд
Завершен
2 : 3
26 мая 2025
Oskar Jadach
Превью матча Гжегож Маруд — Oskar Jadach

Команда Гжегож Маруд в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 3 матча. Команда Oskar Jadach, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Oskar Jadach, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Гжегож Маруд
Гжегож Маруд
Oskar Jadach
Гжегож Маруд
1 победа
9 побед
10%
90%
10.11.2025
Oskar Jadach
Oskar Jadach
3:0
Гжегож Маруд
Гжегож Маруд
Обзор
10.11.2025
Гжегож Маруд
Гжегож Маруд
1:3
Oskar Jadach
Oskar Jadach
Обзор
11.08.2025
Гжегож Маруд
Гжегож Маруд
2:3
Oskar Jadach
Oskar Jadach
Обзор
10.08.2025
Oskar Jadach
Oskar Jadach
3:0
Гжегож Маруд
Гжегож Маруд
Обзор
03.06.2025
Гжегож Маруд
Гжегож Маруд
0:3
Oskar Jadach
Oskar Jadach
Обзор
02.06.2025
Oskar Jadach
Oskar Jadach
3:2
Гжегож Маруд
Гжегож Маруд
Обзор
02.06.2025
Гжегож Маруд
Гжегож Маруд
2:3
Oskar Jadach
Oskar Jadach
Обзор
01.06.2025
Oskar Jadach
Oskar Jadach
3:0
Гжегож Маруд
Гжегож Маруд
Обзор
27.05.2025
Гжегож Маруд
Гжегож Маруд
1:3
Oskar Jadach
Oskar Jadach
Обзор
26.05.2025
Oskar Jadach
Oskar Jadach
0:3
Гжегож Маруд
Гжегож Маруд
Обзор
