26.05.2025
Смотреть онлайн Krzysztof Hetnar - Piotr Gumulinski 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Krzysztof Hetnar — Piotr Gumulinski . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени .
МСК
Настольный теннис - Элит-серия
Завершен
3 : 1
26 мая 2025
Превью матча Krzysztof Hetnar — Piotr Gumulinski
История последних встреч
Krzysztof Hetnar
Piotr Gumulinski
0 побед
1 победа
0%
100%
26.05.2025
Krzysztof Hetnar
2:3
Piotr Gumulinski
Комментарии к матчу