Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки - Женщины : Анастасия Москалюк — Вероника Андрющенко . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча Анастасия Москалюк — Вероника Андрющенко

Команда Анастасия Москалюк в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда Вероника Андрющенко, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 26 мая 2025 на поле команды Вероника Андрющенко, в том матче победу одержали хозяева.