Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Bartek Sulkowski — Marcin Stepien . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

Превью матча Bartek Sulkowski — Marcin Stepien

Команда Bartek Sulkowski в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 0 матчей. Команда Marcin Stepien, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Marcin Stepien, в том матче победу одержали гостьи.