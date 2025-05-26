Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Arkadiusz Kiejda — Pawel Domagala . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

Превью матча Arkadiusz Kiejda — Pawel Domagala

Команда Arkadiusz Kiejda в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч. Команда Pawel Domagala, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Pawel Domagala, в том матче победу одержали гостьи.