Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки - Женщины : Яна Михайлик — Svitlana Yureneva . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

Превью матча Яна Михайлик — Svitlana Yureneva

Команда Яна Михайлик в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Svitlana Yureneva, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 8 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Svitlana Yureneva, в том матче победу одержали хозяева.