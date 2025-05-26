26.05.2025
Смотреть онлайн CS Saint-Laurent - AS Blainville 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Canada League1 Quebec: CS Saint-Laurent — AS Blainville . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
Canada League1 Quebec
Завершен
1 : 1
26 мая 2025
Превью матча CS Saint-Laurent — AS Blainville
История последних встреч
CS Saint-Laurent
AS Blainville
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
26.07.2025
AS Blainville
2:3
CS Saint-Laurent
Статистика матча
Атаки
95
118
Угловые
11
3
Комментарии к матчу