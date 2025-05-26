Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Rafal Stapor — Milosz Kukawka . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча Rafal Stapor — Milosz Kukawka

Команда Rafal Stapor в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команда Milosz Kukawka, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 10 августа 2025 на поле команды Rafal Stapor, в том матче победу одержали гостьи.