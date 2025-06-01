Фрибет 15000₽
01.06.2025

Смотреть онлайн Пласа Амадор - Сан-Франциско 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПанамаЧемпионат Панамы по футболу. ЛПФ: Пласа АмадорСан-Франциско, Финал . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Maracana.

МСК, Финал, Стадион: Estadio Maracana
Чемпионат Панамы по футболу. ЛПФ
Пласа Амадор
13'
22'
36'
49'
59'
81'
Завершен
6 : 0
01 июня 2025
Сан-Франциско
Пласа Амадор icon
13'
Пласа Амадор icon
22'
Пласа Амадор icon
36'
Счет после первого тайма 3:0 : 5,2
Пласа Амадор icon
49'
Пласа Амадор icon
59'
Пласа Амадор icon
81'
Матч закончился со счётом 6:0 : 5,2
Текстовая трансляция
13'
Пласа Амадор - 1-ый Гол
22'
Пласа Амадор - 2-ой Гол
36'
Пласа Амадор - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 3:0 : 5,2
48'
Угловой
Сан-Франциско - Угловой
49'
Пласа Амадор - 4-ый Гол
53'
Угловой
Сан-Франциско - Угловой
56'
Угловой
Сан-Франциско - Угловой
59'
Пласа Амадор - 5-ый Гол
64'
Угловой
Сан-Франциско - Угловой
73'
Угловой
Сан-Франциско - Угловой
81'
Пласа Амадор - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 6:0 : 5,2

Превью матча Пласа Амадор — Сан-Франциско

История последних встреч

Пласа Амадор
Пласа Амадор
Сан-Франциско
Пласа Амадор
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
31.08.2025
Пласа Амадор
Пласа Амадор
2:2
Сан-Франциско
Сан-Франциско
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Пласа Амадор Пласа Амадор
48%
Сан-Франциско Сан-Франциско
52%
Атаки
60,60,0
106,106,0
Угловые
0
5
Удары мимо ворот
4,4,0
7,7,0
Удары в створ ворот
8,8,0
4,4,0
Игры Финал
02:00
Пласа Амадор
-:-
Альянса де Панама
Предстоящая
21.07.2025
Тауро
2:1
Альянса де Панама
Завершен
21.07.2025
Атлетико Насьональ
1:3
Сан-Франциско
Завершен
20.07.2025
Арабе Юнидо
1:4
Пласа Амадор
Завершен
20.07.2025
Чоррильо
3:2
КА Индепендьенте Ла-Чоррера
Завершен
19.07.2025
Верагуас
4:1
ФК Эррера
Завершен
Комментарии к матчу
