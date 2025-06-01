01.06.2025
Смотреть онлайн Пласа Амадор - Сан-Франциско 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панама — Чемпионат Панамы по футболу. ЛПФ: Пласа Амадор — Сан-Франциско, Финал . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Maracana.
МСК, Финал, Стадион: Estadio Maracana
Чемпионат Панамы по футболу. ЛПФ
01 июня 2025
Текстовая трансляция
Превью матча Пласа Амадор — Сан-Франциско
История последних встреч
Пласа Амадор
Сан-Франциско
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
31.08.2025
Пласа Амадор
2:2
Сан-Франциско
Статистика матча
Владение мячом
48%
52%
Атаки
60,60,0
106,106,0
Угловые
0
5
Удары мимо ворот
4,4,0
7,7,0
Удары в створ ворот
8,8,0
4,4,0
Комментарии к матчу