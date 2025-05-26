Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Филип Чернота — Томас Воржишек . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:55 по московскому времени .

Превью матча Филип Чернота — Томас Воржишек

Команда Филип Чернота в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команды провели между собой 8 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Филип Чернота, в том матче победу одержали хозяева.