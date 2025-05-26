Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Яромир Зламал — Martin Stusek . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 01:25 по московскому времени .

Превью матча Яромир Зламал — Martin Stusek

Команда Яромир Зламал в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Martin Stusek, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 29 мая 2025 на поле команды Martin Stusek, в том матче победу одержали хозяева.