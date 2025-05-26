Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Krzysztof Pawlowski — Bartlomiej Wisniewski . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:45 по московскому времени .

Превью матча Krzysztof Pawlowski — Bartlomiej Wisniewski

Команда Krzysztof Pawlowski в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Bartlomiej Wisniewski, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 10 августа 2025 на поле команды Krzysztof Pawlowski, в том матче победу одержали гостьи.