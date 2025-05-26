Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Maciej Kolek — Michal Lysakowski . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Maciej Kolek — Michal Lysakowski

Команда Maciej Kolek в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 4 матча. Команда Michal Lysakowski, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Maciej Kolek, в том матче победу одержали гостьи.