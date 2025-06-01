Фрибет 15000₽
01.06.2025

Смотреть онлайн Метрополитанос - Депортиво Тачира 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенесуэлаЧемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион: МетрополитаносДепортиво Тачира, 5 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Brigido Iriarte.

МСК, 5 тур, Стадион: Estadio Brigido Iriarte
Чемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион
Метрополитанос
8'
24'
Завершен
2 : 1
01 июня 2025
Депортиво Тачира
74'
Метрополитанос icon
8'
Метрополитанос icon
24'
Счет после первого тайма 2:0
Депортиво Тачира icon
74'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Депортиво Тачира - Угловой
5'
Угловой
Депортиво Тачира - Угловой
8'
Метрополитанос - 1-ый Гол
10'
Угловой
Депортиво Тачира - Угловой
13'
Угловой
Метрополитанос - Угловой
22'
Угловой
Метрополитанос - Угловой
24'
Угловой
Метрополитанос - Угловой
24'
Метрополитанос - 2-ой Гол
41'
Угловой
Метрополитанос - Угловой
42'
Угловой
Депортиво Тачира - Угловой
45'
Угловой
Метрополитанос - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
67'
Угловой
Депортиво Тачира - Угловой
67'
Угловой
Депортиво Тачира - Угловой
74'
Депортиво Тачира - 3-ий Гол
83'
Угловой
Депортиво Тачира - Угловой
86'
Угловой
Депортиво Тачира - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Метрополитанос — Депортиво Тачира

История последних встреч

Метрополитанос
Метрополитанос
Депортиво Тачира
Метрополитанос
0 побед
1 ничья
2 побед
0%
33%
67%
10.11.2025
Депортиво Тачира
Депортиво Тачира
2:0
Метрополитанос
Метрополитанос
Обзор
18.10.2025
Метрополитанос
Метрополитанос
1:1
Депортиво Тачира
Депортиво Тачира
Обзор
25.08.2025
Метрополитанос
Метрополитанос
2:3
Депортиво Тачира
Депортиво Тачира
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Метрополитанос Метрополитанос
50%
Депортиво Тачира Депортиво Тачира
50%
Атаки
75
94
Угловые
5
8
Удары мимо ворот
4
8
Удары в створ ворот
3
4
Игры 5 тур
06.11.2025
Метрополитанос
0:4
Караборо
Завершен
06.11.2025
Каракас
0:0
Депортиво Тачира
Завершен
05.11.2025
Академия Пуэрто-Кабельо
3:2
Монагас
Завершен
05.11.2025
Замора
2:0
Ла Гуайра
Завершен
04.08.2025
Универсидад Сентраль де Венесуэла
2:0
Португеса
Завершен
04.08.2025
Монагас
1:1
Академия Пуэрто-Кабельо
Завершен
03.08.2025
Караборо
0:0
Метрополитанос
Завершен
03.08.2025
Каракас
1:1
Депортиво Тачира
Завершен
02.08.2025
Депортиво Райо Зулиано
2:1
Эстудиантес
Завершен
02.08.2025
Ла Гуайра
1:2
Академия Ансоатеги
Завершен
02.08.2025
Замора
1:0
Яракуянос
Завершен
