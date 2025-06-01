01.06.2025
Смотреть онлайн Метрополитанос - Депортиво Тачира 01.06.2025. Прямая трансляция
Матч турнира Венесуэла — Чемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион: Метрополитанос — Депортиво Тачира, 5 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Brigido Iriarte.
МСК, 5 тур, Стадион: Estadio Brigido Iriarte
Чемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион
Метрополитанос
8'
24'
Завершен
2 : 1
01 июня 2025
Депортиво Тачира
74'
Метрополитанос
24'
Счет после первого тайма 2:0
Депортиво Тачира
74'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
4'
Депортиво Тачира - Угловой
5'
Депортиво Тачира - Угловой
8'
Метрополитанос - 1-ый Гол
10'
Депортиво Тачира - Угловой
13'
Метрополитанос - Угловой
22'
Метрополитанос - Угловой
24'
Метрополитанос - Угловой
24'
Метрополитанос - 2-ой Гол
41'
Метрополитанос - Угловой
42'
Депортиво Тачира - Угловой
45'
Метрополитанос - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
67'
Депортиво Тачира - Угловой
67'
Депортиво Тачира - Угловой
74'
Депортиво Тачира - 3-ий Гол
83'
Депортиво Тачира - Угловой
86'
Депортиво Тачира - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1
Статистика матча
Владение мячом
50%
50%
Атаки
75
94
Угловые
5
8
Удары мимо ворот
4
8
Удары в створ ворот
3
4
Комментарии к матчу