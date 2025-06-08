Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венесуэла — Чемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион : Караборо — Метрополитанос , 6 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Misael Delgado .

Превью матча Караборо — Метрополитанос

Команда Караборо в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-1. Команда Метрополитанос, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 2-1. Команда Караборо в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Метрополитанос забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 06 ноября 2025 на поле команды Метрополитанос, в том матче победу одержали гостьи.