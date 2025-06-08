Фрибет 15000₽
08.06.2025

Смотреть онлайн Караборо - Метрополитанос 08.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенесуэлаЧемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион: КарабороМетрополитанос, 6 тур . Начало встречи 08 июня 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Misael Delgado.

МСК, 6 тур, Стадион: Estadio Misael Delgado
Чемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион
Караборо
14'
37'
Завершен
2 : 2
08 июня 2025
Метрополитанос
42'
45+3'
Смотреть онлайн
Караборо icon
14'
Караборо icon
37'
Метрополитанос icon
42'
Метрополитанос icon
45+3'
Счет после первого тайма 2:2
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
14'
Караборо - 1-ый Гол
23'
Угловой
Караборо - Угловой
34'
Угловой
Караборо - Угловой
37'
Угловой
Караборо - Угловой
37'
Караборо - 2-ой Гол
42'
Метрополитанос - 3-ий Гол
45+3'
Метрополитанос - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 2:2
56'
Угловой
Караборо - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Караборо — Метрополитанос

Команда Караборо в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-1. Команда Метрополитанос, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 2-1. Команда Караборо в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Метрополитанос забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 06 ноября 2025 на поле команды Метрополитанос, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Караборо
Караборо
Метрополитанос
Караборо
2 побед
1 ничья
0 побед
67%
33%
0%
06.11.2025
Метрополитанос
Метрополитанос
0:4
Караборо
Караборо
Обзор
23.10.2025
Караборо
Караборо
1:0
Метрополитанос
Метрополитанос
Обзор
03.08.2025
Караборо
Караборо
0:0
Метрополитанос
Метрополитанос
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Караборо Караборо
61%
Метрополитанос Метрополитанос
39%
Атаки
112
96
Угловые
4
0
Удары мимо ворот
12
3
Удары в створ ворот
7
4
Игры 6 тур
10.11.2025
Караборо
2:0
Каракас
Завершен
10.11.2025
Депортиво Тачира
2:0
Метрополитанос
Завершен
09.11.2025
Ла Гуайра
0:0
Академия Пуэрто-Кабельо
Завершен
09.11.2025
Монагас
1:0
Замора
Завершен
12.08.2025
Португеса
1:2
Депортиво Райо Зулиано
Завершен
12.08.2025
Яракуянос
1:1
Монагас
Завершен
11.08.2025
Академия Пуэрто-Кабельо
2:2
Универсидад Сентраль де Венесуэла
Завершен
11.08.2025
Эстудиантес
1:0
Каракас
Завершен
11.08.2025
Метрополитанос
1:3
Ла Гуайра
Завершен
10.08.2025
Депортиво Тачира
1:0
Академия Ансоатеги
Завершен
10.08.2025
Караборо
1:0
Замора
Завершен
