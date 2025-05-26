Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Томас Рейн — Збинек Вискочил . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча Томас Рейн — Збинек Вискочил

Команда Томас Рейн в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Збинек Вискочил, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Томас Рейн, в том матче победу одержали гостьи.