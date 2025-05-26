Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Jan Przybyla — Томас Огроцкий . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Jan Przybyla — Томас Огроцкий

Команда Jan Przybyla в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча. Команда Томас Огроцкий, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 02 июня 2025 на поле команды Jan Przybyla, в том матче победу одержали хозяева.