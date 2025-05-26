Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Роман Лазника — Ladislav Svanda . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Роман Лазника — Ladislav Svanda

Команда Роман Лазника в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Ladislav Svanda, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Роман Лазника, в том матче победу одержали хозяева.