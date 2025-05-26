Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Patrik Jokiel — Милан Клемент . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Patrik Jokiel — Милан Клемент

Команда Patrik Jokiel в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 2 матча. Команда Милан Клемент, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 29 мая 2025 на поле команды Patrik Jokiel, в том матче победу одержали гостьи.