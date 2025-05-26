Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Михал Ваврецка — Ростислав Ключук . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Михал Ваврецка — Ростислав Ключук

Команда Михал Ваврецка в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Ростислав Ключук, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 29 мая 2025 на поле команды Ростислав Ключук, в том матче победу одержали гостьи.