Смотреть онлайн Дамиан Василевски - Пшемыслав Блохо 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Дамиан Василевски — Пшемыслав Блохо . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 08:15 по московскому времени .
Превью матча Дамиан Василевски — Пшемыслав Блохо
Команда Дамиан Василевски в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Пшемыслав Блохо, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 6 поражений.