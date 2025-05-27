27.05.2025
Смотреть онлайн Kamil Rudomina - Пшемыслав Блохо 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Kamil Rudomina — Пшемыслав Блохо . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК
Настольный теннис - Элит-серия
Завершен
0 : 3
27 мая 2025
Превью матча Kamil Rudomina — Пшемыслав Блохо
История последних встреч
Kamil Rudomina
Пшемыслав Блохо
5 побед
2 побед
71%
29%
10.11.2025
Пшемыслав Блохо
3:2
Kamil Rudomina
10.11.2025
Пшемыслав Блохо
1:3
Kamil Rudomina
03.06.2025
Kamil Rudomina
3:1
Пшемыслав Блохо
03.06.2025
Kamil Rudomina
0:3
Пшемыслав Блохо
02.06.2025
Пшемыслав Блохо
1:3
Kamil Rudomina
03.06.2025
Kamil Rudomina
3:1
Пшемыслав Блохо
03.06.2025
Kamil Rudomina
0:3
Пшемыслав Блохо
02.06.2025
Пшемыслав Блохо
1:3
Kamil Rudomina
02.06.2025
Пшемыслав Блохо
0:3
Kamil Rudomina
27.05.2025
Kamil Rudomina
3:1
Пшемыслав Блохо
