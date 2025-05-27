Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Kamil Rudomina — Пшемыслав Блохо . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 02:20 по московскому времени .

Превью матча Kamil Rudomina — Пшемыслав Блохо

Команда Kamil Rudomina в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Пшемыслав Блохо, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 7 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Пшемыслав Блохо, в том матче победу одержали хозяева.