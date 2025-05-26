Фрибет 15000₽
26.05.2025

Смотреть онлайн Petr Sebera - Михал Вондрак 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про: Petr SeberaМихал Вондрак . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Чехия - Лига Про
Petr Sebera
Завершен
3 : 2
26 мая 2025
Михал Вондрак
Превью матча Petr Sebera — Михал Вондрак

Команда Petr Sebera в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Михал Вондрак, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Petr Sebera, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Petr Sebera
Petr Sebera
Михал Вондрак
Petr Sebera
1 победа
0 побед
100%
0%
25.05.2025
Petr Sebera
Petr Sebera
3:1
Михал Вондрак
Михал Вондрак
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA