Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Petr Sebera — Михал Вондрак . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Petr Sebera — Михал Вондрак

Команда Petr Sebera в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Михал Вондрак, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Petr Sebera, в том матче победу одержали хозяева.