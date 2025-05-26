Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Bartek Sulkowski — Michal Lysakowski . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Bartek Sulkowski — Michal Lysakowski

Команда Bartek Sulkowski в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 0 матчей. Команда Michal Lysakowski, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Bartek Sulkowski, в том матче победу одержали гостьи.