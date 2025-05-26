Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Bartek Sulkowski - Michal Lysakowski 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияТТ Cup: Bartek SulkowskiMichal Lysakowski . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
ТТ Cup
Bartek Sulkowski
Завершен
3 : 1
26 мая 2025
Michal Lysakowski
Превью матча Bartek Sulkowski — Michal Lysakowski

Команда Bartek Sulkowski в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 0 матчей. Команда Michal Lysakowski, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Bartek Sulkowski, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Bartek Sulkowski
Bartek Sulkowski
Michal Lysakowski
Bartek Sulkowski
6 побед
4 побед
60%
40%
12.11.2025
Bartek Sulkowski
Bartek Sulkowski
2:3
Michal Lysakowski
Michal Lysakowski
Обзор
10.11.2025
Bartek Sulkowski
Bartek Sulkowski
3:1
Michal Lysakowski
Michal Lysakowski
Обзор
10.11.2025
Bartek Sulkowski
Bartek Sulkowski
0:3
Michal Lysakowski
Michal Lysakowski
Обзор
04.11.2025
Michal Lysakowski
Michal Lysakowski
0:3
Bartek Sulkowski
Bartek Sulkowski
Обзор
01.11.2025
Michal Lysakowski
Michal Lysakowski
3:2
Bartek Sulkowski
Bartek Sulkowski
Обзор
03.06.2025
Bartek Sulkowski
Bartek Sulkowski
3:1
Michal Lysakowski
Michal Lysakowski
Обзор
02.06.2025
Michal Lysakowski
Michal Lysakowski
0:3
Bartek Sulkowski
Bartek Sulkowski
Обзор
02.06.2025
Bartek Sulkowski
Bartek Sulkowski
3:2
Michal Lysakowski
Michal Lysakowski
Обзор
01.06.2025
Michal Lysakowski
Michal Lysakowski
2:3
Bartek Sulkowski
Bartek Sulkowski
Обзор
27.05.2025
Bartek Sulkowski
Bartek Sulkowski
0:3
Michal Lysakowski
Michal Lysakowski
Обзор
Показать еще Скрыть
Комментарии к матчу
