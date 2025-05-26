Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Jan Sucharda — Михал Регнер . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Jan Sucharda — Михал Регнер

Команда Jan Sucharda в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Михал Регнер, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Jan Sucharda, в том матче победу одержали хозяева.