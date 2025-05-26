Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Жири Лоуда — Zbynek Pagac . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Жири Лоуда — Zbynek Pagac

Команда Жири Лоуда в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча. Команда Zbynek Pagac, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 03 июня 2025 на поле команды Жири Лоуда, в том матче победу одержали гостьи.