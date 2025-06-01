01.06.2025
Смотреть онлайн Португеса - Универсидад Сентраль де Венесуэла 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венесуэла — Чемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион: Португеса — Универсидад Сентраль де Венесуэла, 5 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Генерал Эстадио Хосе Антонио Паес.
МСК, 5 тур, Стадион: Генерал Эстадио Хосе Антонио Паес
Чемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион
Португеса
21'
Завершен
1 : 3
01 июня 2025
Универсидад Сентраль де Венесуэла
6'
30'
89'
Португеса FC
21'
Счет после первого тайма 1:2
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
6'
Универсидад Сентраль де Венесуэла - 1-ый Гол
11'
Португеса FC - Угловой
12'
Португеса FC - Угловой
18'
Универсидад Сентраль де Венесуэла - Угловой
21'
Португеса FC - 2-ой Гол
28'
Португеса FC - Угловой
30'
Универсидад Сентраль де Венесуэла - 3-ий Гол
45+2'
Португеса FC - Угловой
Счет после первого тайма 1:2
50'
Португеса FC - Угловой
68'
Португеса FC - Угловой
77'
Португеса FC - Угловой
89'
Универсидад Сентраль де Венесуэла - 4-ый Гол
90+3'
Португеса FC - Угловой
Матч закончился со счётом 1:3
Превью матча Португеса — Универсидад Сентраль де Венесуэла
История последних встреч
Португеса
Универсидад Сентраль де Венесуэла
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
04.08.2025
Универсидад Сентраль де Венесуэла
2:0
Португеса
Статистика матча
Владение мячом
Атаки
125
101
Угловые
8
1
Удары мимо ворот
5
3
Удары в створ ворот
2
4
Комментарии к матчу