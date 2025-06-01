Фрибет 15000₽
01.06.2025

Смотреть онлайн Португеса - Универсидад Сентраль де Венесуэла 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенесуэлаЧемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион: ПортугесаУниверсидад Сентраль де Венесуэла, 5 тур . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Генерал Эстадио Хосе Антонио Паес.

МСК, 5 тур, Стадион: Генерал Эстадио Хосе Антонио Паес
Чемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион
Португеса
21'
Завершен
1 : 3
01 июня 2025
Универсидад Сентраль де Венесуэла
6'
30'
89'
Смотреть онлайн
Универсидад Сентраль де Венесуэла icon
6'
Португеса FC icon
21'
Универсидад Сентраль де Венесуэла icon
30'
Счет после первого тайма 1:2
Универсидад Сентраль де Венесуэла icon
89'
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
6'
Универсидад Сентраль де Венесуэла - 1-ый Гол
11'
Угловой
Португеса FC - Угловой
12'
Угловой
Португеса FC - Угловой
18'
Угловой
Универсидад Сентраль де Венесуэла - Угловой
21'
Португеса FC - 2-ой Гол
28'
Угловой
Португеса FC - Угловой
30'
Универсидад Сентраль де Венесуэла - 3-ий Гол
45+2'
Угловой
Португеса FC - Угловой
Счет после первого тайма 1:2
50'
Угловой
Португеса FC - Угловой
68'
Угловой
Португеса FC - Угловой
77'
Угловой
Португеса FC - Угловой
89'
Универсидад Сентраль де Венесуэла - 4-ый Гол
90+3'
Угловой
Португеса FC - Угловой
Матч закончился со счётом 1:3

Превью матча Португеса — Универсидад Сентраль де Венесуэла

История последних встреч

Португеса
Португеса
Универсидад Сентраль де Венесуэла
Португеса
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
04.08.2025
Универсидад Сентраль де Венесуэла
Универсидад Сентраль де Венесуэла
2:0
Португеса
Португеса
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Португеса Португеса
50%
Универсидад Сентраль де Венесуэла Универсидад Сентраль де Венесуэла
50%
Атаки
125
101
Угловые
8
1
Удары мимо ворот
5
3
Удары в створ ворот
2
4
Игры 5 тур
06.11.2025
Метрополитанос
0:4
Караборо
Завершен
06.11.2025
Каракас
0:0
Депортиво Тачира
Завершен
05.11.2025
Академия Пуэрто-Кабельо
3:2
Монагас
Завершен
05.11.2025
Замора
2:0
Ла Гуайра
Завершен
04.08.2025
Универсидад Сентраль де Венесуэла
2:0
Португеса
Завершен
04.08.2025
Монагас
1:1
Академия Пуэрто-Кабельо
Завершен
03.08.2025
Караборо
0:0
Метрополитанос
Завершен
03.08.2025
Каракас
1:1
Депортиво Тачира
Завершен
02.08.2025
Депортиво Райо Зулиано
2:1
Эстудиантес
Завершен
02.08.2025
Ла Гуайра
1:2
Академия Ансоатеги
Завершен
02.08.2025
Замора
1:0
Яракуянос
Завершен
Комментарии к матчу
