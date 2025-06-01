Фрибет 15000₽
01.06.2025

Смотреть онлайн Академия Ансоатеги - Ла Гуайра 01.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенесуэлаЧемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион: Академия АнсоатегиЛа Гуайра, 1/16 финала . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

МСК, 1/16 финала
Чемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион
Академия Ансоатеги
Завершен
0 : 2
01 июня 2025
Ла Гуайра
14'
30'
Смотреть онлайн
Ла Гуайра icon
14'
Ла Гуайра icon
30'
Счет после первого тайма 0:2
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Академия Ансоатеги - Угловой
6'
Угловой
Ла Гуайра - Угловой
14'
Ла Гуайра - 1-ый Гол
16'
Угловой
Академия Ансоатеги - Угловой
17'
Угловой
Академия Ансоатеги - Угловой
19'
Угловой
Академия Ансоатеги - Угловой
25'
Угловой
Ла Гуайра - Угловой
30'
Ла Гуайра - 2-ой Гол
44'
Угловой
Академия Ансоатеги - Угловой
Счет после первого тайма 0:2
51'
Угловой
Ла Гуайра - Угловой
61'
Угловой
Академия Ансоатеги - Угловой
69'
Угловой
Академия Ансоатеги - Угловой
83'
Угловой
Ла Гуайра - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча Академия Ансоатеги — Ла Гуайра

История последних встреч

Академия Ансоатеги
Академия Ансоатеги
Ла Гуайра
Академия Ансоатеги
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
02.08.2025
Ла Гуайра
Ла Гуайра
1:2
Академия Ансоатеги
Академия Ансоатеги
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Академия Ансоатеги Академия Ансоатеги
57%
Ла Гуайра Ла Гуайра
43%
Атаки
109
89
Угловые
7
4
Удары мимо ворот
10
4
Удары в створ ворот
6
5
Игры 1/16 финала
06.11.2025
Метрополитанос
0:4
Караборо
Завершен
06.11.2025
Каракас
0:0
Депортиво Тачира
Завершен
05.11.2025
Академия Пуэрто-Кабельо
3:2
Монагас
Завершен
05.11.2025
Замора
2:0
Ла Гуайра
Завершен
04.08.2025
Универсидад Сентраль де Венесуэла
2:0
Португеса
Завершен
04.08.2025
Монагас
1:1
Академия Пуэрто-Кабельо
Завершен
03.08.2025
Караборо
0:0
Метрополитанос
Завершен
03.08.2025
Каракас
1:1
Депортиво Тачира
Завершен
02.08.2025
Депортиво Райо Зулиано
2:1
Эстудиантес
Завершен
02.08.2025
Ла Гуайра
1:2
Академия Ансоатеги
Завершен
02.08.2025
Замора
1:0
Яракуянос
Завершен
Комментарии к матчу
