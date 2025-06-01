01.06.2025
Смотреть онлайн Академия Ансоатеги - Ла Гуайра 01.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венесуэла — Чемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион: Академия Ансоатеги — Ла Гуайра, 1/16 финала . Начало встречи 01 июня 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК, 1/16 финала
Чемпионат Венесуэлы по футболу. Примера дивизион
Завершен
0 : 2
01 июня 2025
Ла Гуайра
14'
30'
Текстовая трансляция
2'
Академия Ансоатеги - Угловой
6'
Ла Гуайра - Угловой
14'
Ла Гуайра - 1-ый Гол
16'
Академия Ансоатеги - Угловой
17'
Академия Ансоатеги - Угловой
19'
Академия Ансоатеги - Угловой
25'
Ла Гуайра - Угловой
30'
Ла Гуайра - 2-ой Гол
44'
Академия Ансоатеги - Угловой
Счет после первого тайма 0:2
51'
Ла Гуайра - Угловой
61'
Академия Ансоатеги - Угловой
69'
Академия Ансоатеги - Угловой
83'
Ла Гуайра - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2
Превью матча Академия Ансоатеги — Ла Гуайра
История последних встреч
Академия Ансоатеги
Ла Гуайра
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
02.08.2025
Ла Гуайра
1:2
Академия Ансоатеги
Статистика матча
Владение мячом
43%
Атаки
109
89
Угловые
7
4
Удары мимо ворот
10
4
Удары в створ ворот
6
5
