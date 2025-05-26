Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Oskar Jadach — Кшиштоф Шаниэль . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 01:40 по московскому времени .

Превью матча Oskar Jadach — Кшиштоф Шаниэль

Команда Oskar Jadach в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 0 матчей. Команда Кшиштоф Шаниэль, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 11 ноября 2025 на поле команды Кшиштоф Шаниэль, в том матче победу одержали гостьи.