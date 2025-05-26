Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Krzysztof Pawlowski — Матеуш Буркацки . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 01:55 по московскому времени .

Превью матча Krzysztof Pawlowski — Матеуш Буркацки

Команда Krzysztof Pawlowski в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча. Команда Матеуш Буркацки, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 11 августа 2025 на поле команды Krzysztof Pawlowski, в том матче победу одержали хозяева.