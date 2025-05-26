Фрибет 15000₽
26.05.2025

Смотреть онлайн Филип Кубос - Милан Куба 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Филип КубосМилан Куба . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК
Кубок Сетки
Филип Кубос
Завершен
3 : 2
26 мая 2025
Милан Куба
Смотреть онлайн
Превью матча Филип Кубос — Милан Куба

Команда Филип Кубос в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Милан Куба, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 31 мая 2025 на поле команды Филип Кубос, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Филип Кубос
Филип Кубос
Милан Куба
Филип Кубос
3 побед
0 побед
100%
0%
31.05.2025
Филип Кубос
Филип Кубос
3:1
Милан Куба
Милан Куба
Обзор
31.05.2025
Милан Куба
Милан Куба
0:3
Филип Кубос
Филип Кубос
Обзор
25.05.2025
Милан Куба
Милан Куба
1:3
Филип Кубос
Филип Кубос
Обзор
Комментарии к матчу
