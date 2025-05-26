Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Piotr Gumulinski — Кшиштоф Шаниэль . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:55 по московскому времени .

Превью матча Piotr Gumulinski — Кшиштоф Шаниэль

Команда Piotr Gumulinski в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Кшиштоф Шаниэль, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Кшиштоф Шаниэль, в том матче победу одержали гостьи.