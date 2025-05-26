Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Адриан Фабис — Матеуш Буркацки . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:20 по московскому времени .

Превью матча Адриан Фабис — Матеуш Буркацки

Команда Адриан Фабис в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команда Матеуш Буркацки, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 30 мая 2025 на поле команды Матеуш Буркацки, в том матче победу одержали хозяева.