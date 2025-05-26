Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Jakub Pruszkowski — Oskar Jadach . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 00:05 по московскому времени .

Превью матча Jakub Pruszkowski — Oskar Jadach

Команда Jakub Pruszkowski в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Oskar Jadach, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 7 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 11 ноября 2025 на поле команды Oskar Jadach, в том матче победу одержали гостьи.