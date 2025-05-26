Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки - Женщины : Svitlana Yureneva — Анастасия Москалюк . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 08:50 по московскому времени .

Превью матча Svitlana Yureneva — Анастасия Москалюк

Команда Svitlana Yureneva в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команда Анастасия Москалюк, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 августа 2025 на поле команды Анастасия Москалюк, в том матче победу одержали гостьи.