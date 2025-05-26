Фрибет 15000₽
26.05.2025

Смотреть онлайн Svitlana Yureneva - Анастасия Москалюк 26.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки - Женщины: Svitlana YurenevaАнастасия Москалюк . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 08:50 по московскому времени .

МСК
Кубок Сетки - Женщины
Svitlana Yureneva
Завершен
3 : 1
26 мая 2025
Анастасия Москалюк
Смотреть онлайн
Превью матча Svitlana Yureneva — Анастасия Москалюк

Команда Svitlana Yureneva в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команда Анастасия Москалюк, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 августа 2025 на поле команды Анастасия Москалюк, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Svitlana Yureneva
Svitlana Yureneva
Анастасия Москалюк
Svitlana Yureneva
1 победа
1 победа
50%
50%
11.08.2025
Анастасия Москалюк
Анастасия Москалюк
1:3
Svitlana Yureneva
Svitlana Yureneva
Обзор
25.05.2025
Svitlana Yureneva
Svitlana Yureneva
2:3
Анастасия Москалюк
Анастасия Москалюк
Обзор
Комментарии к матчу
