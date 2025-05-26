Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Krzysztof Wloczko — Кристиан Колодзей . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 03:20 по московскому времени .

Превью матча Krzysztof Wloczko — Кристиан Колодзей

Команда Krzysztof Wloczko в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Кристиан Колодзей, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Krzysztof Wloczko, в том матче победу одержали гостьи.