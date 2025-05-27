Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Karol Wisniewski — Krzysztof Wloczko . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 01:15 по московскому времени .

Превью матча Karol Wisniewski — Krzysztof Wloczko

Команда Karol Wisniewski в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Krzysztof Wloczko, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Krzysztof Wloczko, в том матче победу одержали гостьи.