Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Aleksander Lilien — Karol Wisniewski . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча Aleksander Lilien — Karol Wisniewski

Команда Aleksander Lilien в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 2 матча. Команда Karol Wisniewski, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 мая 2025 на поле команды Aleksander Lilien, в том матче победу одержали гостьи.