Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Якуб Зочняк — Karol Wisniewski . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 02:25 по московскому времени .

Превью матча Якуб Зочняк — Karol Wisniewski

Команда Якуб Зочняк в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 8 матчей. Команда Karol Wisniewski, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 27 мая 2025 на поле команды Якуб Зочняк, в том матче победу одержали гостьи.