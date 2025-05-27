Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Якуб Зочняк — Aleksander Lilien . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 03:15 по московскому времени .

Превью матча Якуб Зочняк — Aleksander Lilien

Команда Якуб Зочняк в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 8 матчей. Команда Aleksander Lilien, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Aleksander Lilien, в том матче победу одержали гостьи.