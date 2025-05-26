Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Владислав Ковальчук — Юрий Парахайло . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 08:05 по московскому времени .

Превью матча Владислав Ковальчук — Юрий Парахайло

Команда Владислав Ковальчук в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 3 матча. Команда Юрий Парахайло, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 11 августа 2025 на поле команды Юрий Парахайло, в том матче победу одержали хозяева.