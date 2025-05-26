26.05.2025
Смотреть онлайн Oleh Ponomarenko - Maksym Stetsenko 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Oleh Ponomarenko — Maksym Stetsenko . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
Кубок Сетки
Завершен
3 : 1
26 мая 2025
Превью матча Oleh Ponomarenko — Maksym Stetsenko
История последних встреч
Oleh Ponomarenko
Maksym Stetsenko
5 побед
1 победа
83%
17%
12.11.2025
Oleh Ponomarenko
3:1
Maksym Stetsenko
04.11.2025
Oleh Ponomarenko
0:3
Maksym Stetsenko
04.06.2025
Oleh Ponomarenko
3:2
Maksym Stetsenko
02.06.2025
Oleh Ponomarenko
3:0
Maksym Stetsenko
01.06.2025
Oleh Ponomarenko
3:0
Maksym Stetsenko
Комментарии к матчу