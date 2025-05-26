Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Денис Микитюк — Ярослав Ворсуляк . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 09:25 по московскому времени .

Превью матча Денис Микитюк — Ярослав Ворсуляк

Команда Денис Микитюк в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 2 матча. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 30 мая 2025 на поле команды Денис Микитюк, в том матче победу одержали гостьи.