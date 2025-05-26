Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Andrii Regush — Ярослав Ворсуляк . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 07:55 по московскому времени .

Превью матча Andrii Regush — Ярослав Ворсуляк

Команда Andrii Regush в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 02 июня 2025 на поле команды Andrii Regush, в том матче победу одержали хозяева.