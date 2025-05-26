26.05.2025
Смотреть онлайн Serhii Chuhai - Артем Касьянов 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Serhii Chuhai — Артем Касьянов . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени .
МСК
Кубок Сетки
Завершен
3 : 1
26 мая 2025
Превью матча Serhii Chuhai — Артем Касьянов
История последних встреч
Serhii Chuhai
Артем Касьянов
2 побед
3 побед
40%
60%
13.11.2025
Артем Касьянов
3:1
Serhii Chuhai
10.11.2025
Serhii Chuhai
0:3
Артем Касьянов
11.08.2025
Serhii Chuhai
1:3
Артем Касьянов
02.06.2025
Serhii Chuhai
3:0
Артем Касьянов
30.05.2025
Артем Касьянов
1:3
Serhii Chuhai
Комментарии к матчу