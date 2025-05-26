Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Maksym Hubenko — Максим Бадай . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .

Превью матча Maksym Hubenko — Максим Бадай

Команда Maksym Hubenko в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча. Команда Максим Бадай, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 августа 2025 на поле команды Максим Бадай, в том матче победу одержали гостьи.