26.05.2025
Смотреть онлайн Ihor Emets - Олександр Осадчий 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Ihor Emets — Олександр Осадчий . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 08:05 по московскому времени .
МСК
Кубок Сетки
Завершен
0 : 3
26 мая 2025
Превью матча Ihor Emets — Олександр Осадчий
История последних встреч
Ihor Emets
Олександр Осадчий
1 победа
0 побед
100%
0%
02.06.2025
Ihor Emets
3:2
Олександр Осадчий
Комментарии к матчу