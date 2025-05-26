26.05.2025
Смотреть онлайн Dominik Horak - Лукас Вейгл 26.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Dominik Horak — Лукас Вейгл . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 08:15 по московскому времени .
МСК
Кубок Сетки
Завершен
1 : 3
26 мая 2025
Превью матча Dominik Horak — Лукас Вейгл
История последних встреч
Dominik Horak
Лукас Вейгл
1 победа
0 побед
100%
0%
26.05.2025
Лукас Вейгл
2:3
Dominik Horak
Комментарии к матчу