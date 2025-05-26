Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Володимир Окопный — Мирослав Лобода . Начало встречи 26 мая 2025 запланировано на 07:25 по московскому времени .

Превью матча Володимир Окопный — Мирослав Лобода

Команда Володимир Окопный в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команда Мирослав Лобода, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 02 июня 2025 на поле команды Володимир Окопный, в том матче победу одержали гостьи.